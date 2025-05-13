Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti: Aileyi tehdit edenler hakkında istenen ceza belli oldu

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı bir tartışmanın ardından beş yerinden bıçaklandı.

Olay sırasında failin yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yere düşen Minguzzi’ye tekmelerle saldırdı. Mattia Ahmet, tedavi gördüğü hastanede 14 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli tutuklanırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 10 Nisan'da başlandı. Duruşma 8 Mayıs'a ertelendi.

Aile tehdit edildi

Duruşma öncesi aile, failin arkadaşları tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Avukat Rezan Epözdemir tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, “Açık kaynak araştırmamızda faillerin arkadaşları olduğunu anladığımız kişiler sosyal medya üzerinden müvekkilleri tehdit etmekte ve duruşmaya katıldıkları takdirde kendilerine bir zarar verileceğini ifade ederek duruşmaya katılmalarını engellemek istemektedirler” denildi.

Tutuklandılar

Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahla tehdit" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarıldı.

Adliyede savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheli B.A ile suça sürüklenen çocuklar K.Y., A.S.D, E.K, H.E.A ve K.G, "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Suça sürüklenen çocuk K.G için ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da tutuklama talep edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame hazırlandı

Minguzzi ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle tutuklanan suça sürüklenen 5 çocuk hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık, 5 şüpheli hakkında "birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasından 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.