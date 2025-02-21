Maydonoz Döner'in 'RTB' taktiği ortaya çıktı: Referans yoksa izin yok!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 31 ilde FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen bir restoran zincirine yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Kısa süre içinde bu zincirin, Türkiye genelinde 390 şubesi bulunan Maydanoz Döner olduğu ortaya çıktı.

"Referans temelli büyüme"

"FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları"nı duyurdu.

Öğle saatlerinde ise Maydonoz Döner'e kayyım atandığı belirtildi. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından sonra, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki Maydonoz Döner şubelerine operasyon düzenlendiği haberleri geldi.

Şirketin, örgütle ilişkili şahıslara bedel karşılığında gayri resmi ortaklık sunduğu ve bu süreçte örgüt referansı olmadan ortaklığa izin vermediği tespit edildi. Bu yöntemin şirket içinde "Referans Temelli Büyüme (RTB)" adıyla uygulandığı ortaya çıktı.

İzmir

İzmir'de gerçekleşen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda Maydonoz Döner markasının FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği, şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı ortaya çıktı.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda 'Maydonoz Döner' firmasının, franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği, şirketin örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tespiti yapılan 57 şüpheliye yönelik KOM Başkanlığı ile koordineli İzmir merkez ilçeleri ile Bergama, Kemalpaşa, Tire ve Selçuk ilçelerinde 21 Şubat tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 7 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Tokat

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte faaliyet gösteren Maydonoz döner şubesinde örgütle bağlantılı isimlerin ortaklıklarının bulunduğu, örgüte himmet toplandığı ve ticari izahı olmayan para transferleri yapıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda, şubenin resmi ve gayriresmi ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 Şubat sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yozgat

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda E.A. isimli bir kişi gözaltına alındı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A.'nın sorgusu sürüyor.