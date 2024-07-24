Meclis'te AK Parti ve DEM partililer arasında yumruklu kavga
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden görüşmeler sırasında AK Parti milletvekilleri ile DEM partili milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
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TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kürsüde konuşması sırasında AK Parti sıralarına doğru dönerek, "hırsızlık yaptıklarını" iddia etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsüye yöneldi.
Bozan ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşanırken, bazı milletvekilleri ise birbirlerine yumruk attılar. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.
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