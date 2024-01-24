MEF Bahçeşehir kapanıyor, 500 öğrenci okulsuz kaldı

MEF Bahçeşehir Koleji ticari kaybından ötürü binasını Vizyon Koleji'ne kiralama kararı aldı. Gelecek yıl itibarıyla MEF Koleji'nde okuyan 500 öğrenci ve yaklaşık 150 çalışan okulsuz kalacak.

MEF Okulları Kurucu Temsilcisi Genel Müdürü Erdoğan Bozdemir, Bahçesehir MEF kampüsünde dün yapılan toplantıda okulun kapatılacağı bilgisini velilere iletti.

Veliler okul yönetimine tepkili

Veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nı dilekçe yağmuruna tutuyor. Bahçeşehir çevresinde bu kadar öğrenciyi alacak başka bir özel okul olmadığı savunuluyor.

Veliler Bahçeşehir MEF Koleji'nde eğitimin en azından mevcut öğrenciler mezun olana kadar devam etmesini talep ederken, okul yönetimi bu çağrıya kayıtsız kaldı.



MEF Koleji'nin ana kampusu Beşiktaş ilçesine bağlı Ulus semtinde yer alıyor. Buradaki MEF Okulları'nda birçok ünlü ismin çocuğu eğitim görünüyor.