Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler
27 Şubat’ta izleyicisiyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Sultan Mehmed karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinde rol alan Serkan Çayoğlu birçok dizi ve filmlerde rol almıştır. Peki, Serkan Çayoğlu kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar…
Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak, 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi’nde rol aldı.
Hande Yener’in “Ya Ya Ya” klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan Börü dizisinde başrol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Yeni Hayat dizisinde başrol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı. Son olarak, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde başrol olarak Bereli/Ankaralı/Ali İhsan Cenkeri rolünde oynamıştır.
14 Temmuz 2022 tarihinde oyuncu Özge Gürel ile Almanya'nın Karlsruhe şehrinde evlendi.
Rol aldığı dizi ve filmler
Televizyon dizisi
- 2012 Kuzey Güney
- 2013-2014 Beni Böyle Sev
- 2014 Zeytin Tepesi
- 2014-2015 Kiraz Mevsimi
- 2016 Hayatımın Aşkı
- 2018 Börü
- 2019 Halka
- 2020 Yeni Hayat
- 2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru
- 2023 Kader Bağları
- 2024- Mehmed: Fetihler Sultanı
İnternet filmi
- 2023 Aaahh Belinda
Sinema
- 2018 Börü
- 2023 Oregon
Aldığı ödüller ve aydaylıkları
- 2015 Yakın Doğu Üniversitesi Video Müzik Ödülleri (Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu -Kiraz Mevsimi) - Kazandı
- KTÜ Medya Ödülleri (En İyi Çıkış Yapan Oyuncu - Kiraz Mevsimi) - Kazandı
- Altın Kelebek Ödülleri (En Yakışan Çift - Kiraz Mevsimi - Özge Gürel ile) - Adaylık
- 2016 YBU Medya Ödülleri (En İyi Erkek Dizi Oyuncusu - Kiraz Mevsimi) - Kazandı
- 2016 Altın Kelebek Ödülleri (En İyi Erkek Komedi Oyuncusu - Hayatımın Aşkı) - Adaylık