Mehmet Şimşek’ten Özgür Özel’e sert yanıt: Doğrudan itibar suikastı!

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına neden olan “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporları üzerinden siyasi tartışma sürüyor.

MASAK raporlarında yer alan suçlamalar için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sert ifadelerle yüklenmişti. Şimşek’ten de Özel’e yanıt gecikmezken, yine sert ifadeler görüldü.

Bakan Şimşek, Özel’e sosyal medya hesabı üzerinden “doğrudan itibar suikastı” yaptığını söyleyerek, “yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor” dedi.

İşte Şimşek’in Özel’e X platformu üzerinden verdiği yanıt:

“Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.

Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor.”

Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.



Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 11, 2025

Özgür Özel, Şimşek’e ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İmamoğlu soruşturmasında yer alan MASAK raporlarında, adli mercilere iletilen bilgilerin kendi bilgileri ve onayları dışında olduğu yönündeki açıklamaya tepki göstererek katıldığı TV yayınında “Mehmet Şimşek kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyona kullanılmasına sessiz kalmıştır. Mehmet Şimşek bu darbenin mali ayağıdır" derken, “Kendi talimatıyla, onun da bir başkan yardım uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Utanç vesikası, böyle bir torba peçeteden ibaret, peçete. Şimşek kendine bağlı MASAK'ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır" demişti.