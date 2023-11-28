Melih Gökçek'in evine 'usulsüz satış' kararı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı.

Kanuna göre Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı.

Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek’in konutlarda oturduğu esnada gerçekleştirildi.

Mahkeme satışı usulsüz buldu

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek’in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

Kararda, “emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (…) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL’ye satılan dört adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Gökçek, Dikmen’deki evden tahliye edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce aynı konuda yapmış olduğu suç duyurusuna savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. ABB, mahkeme kararından sonra dosyanın yeniden açılması için Savcılığa başvuracak.