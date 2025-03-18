Memurlar da "bayram ikramiyesi" talep ediyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklif kapsamında, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek ikramiyenin artırılması planlanıyor. Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilmesi ve bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, komisyonda yaptığı konuşmada, 2018'den bu yana gündeme getirilen ancak hâlâ hayata geçirilmemiş olan kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi talebini yineledi.

Tombul, "Görüşülmekte olan kanun teklifi ile emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesini ve bu tutarın ekonomik gerçeklere uygun bir seviyeye çıkarılmasını istiyoruz" dedi.