  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Memurlar da "bayram ikramiyesi" talep ediyor
Takip Et

Memurlar da "bayram ikramiyesi" talep ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasını öngören "torba teklif" üzerindeki görüşmeler devam ederken, memur konfederasyonları kamu görevlilerine de benzer bir ikramiye verilmesi talebinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Memurlar da "bayram ikramiyesi" talep ediyor
Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklif kapsamında, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek ikramiyenin artırılması planlanıyor. Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilmesi ve bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, komisyonda yaptığı konuşmada, 2018'den bu yana gündeme getirilen ancak hâlâ hayata geçirilmemiş olan kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi talebini yineledi.

Tombul, "Görüşülmekte olan kanun teklifi ile emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesini ve bu tutarın ekonomik gerçeklere uygun bir seviyeye çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Memura yarım gün çalışma hakkı geliyor! İşte detaylar...Memura yarım gün çalışma hakkı geliyor! İşte detaylar...Ekonomi
Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım: Ödemeler ne zaman yapılacak? Kimler ikramiye alacak?Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım: Ödemeler ne zaman yapılacak? Kimler ikramiye alacak?Ekonomi
Gündem
Bolu'da büyük korku: Grand Kartal yangınının ardından bir otelde daha alevler yükseldi
Bolu'da büyük korku: Grand Kartal yangınının ardından bir otelde daha alevler yükseldi
Dünyaca ünlü içki markalarının internet sitelerine erişim engeli getirildi
Dünyaca ünlü içki markalarının internet sitelerine erişim engeli getirildi
"Olasılıksız" ve "Empati" kitaplarının yazarı Adam Fawer, Türkiye'ye geliyor
"Olasılıksız" ve "Empati" kitaplarının yazarı Adam Fawer, Türkiye'ye geliyor
2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Great CEO'su Uğur Karabayır: Beyaz yakalıların orta-lüks restoranlardaki tüketimi ciddi şekilde azaldı
Beyaz yakalıların orta-lüks restoranlardaki tüketimi ciddi şekilde azaldı
Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı