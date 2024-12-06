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Memurlar ek iş yapabilecek mi? Memura mesai saatleri dışında da çalışma yolu açılabilir iddiası

Memura mesai saatleri dışında da çalışma yolu açılacağı iddia edildi. Konunun AK Parti istişare toplantısında gündeme geldiği ileri sürülüyor. İddiaya göre toplantıda milletvekilleri, mesai saatleri dışında özel işletmelerde kaçak ve kayıt dışı çalışan memurlara da bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Memurlar ek iş yapabilecek mi? Memura mesai saatleri dışında da çalışma yolu açılabilir iddiası
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti istişare toplantısında mevcut yasalardan dolayı devletin kayba uğradığı, memurların özel sektörde de çalışmalarının önünü açacak esnek bir düzenleme gerektiği, bu yolla devletin de gelir sağlayabileceği gündeme geldi.

Şu anda kamu personelinin özel sektörde başka bir işte çalışması yasak

Mevcut uygulamada kamu personelinin özel sektörde başka bir işte çalışması kanunen yasak. Ek iş yapan bir devlet memuru, kurallara aykırı davrandığı için disiplin cezası alıyor.

Ceza, genellikle uyarı, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi hafif cezalardan, ağır disiplin cezalarına kadar değişebiliyor. Ağır disiplin cezaları arasında ise görevden uzaklaştırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin geri alınması ve hatta görevden çıkarılma gibi cezalar var.

Buna rağmen öğretmen, avukat, doktor, hemşire gibi meslek sahipleri hafta sonu ya da mesai saati dışı başka işlerde çalışıyor. Mesela öğretmenler özel ders verirken, dershanelerde kayıt dışı istihdam ediliyor. Avukatlar hukuki danışmanlık yaparken, sağlık personeli de özel kliniklerde belirli bir komisyon karşılığı hizmet verebiliyor.

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