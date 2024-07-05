Meral Akşener'den 'Merih Demiral' açıklaması

Avusturya'ya karşı oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle UEFA tarafından başlatılan soruşturma sonucunda 2 maçtan men cezası verildi. TFF, cezanın iptali için CAS'a gitti.

Bozkurt işareti ve seçim göndermesi

Tartışmalara ve birçok tepkiye neden olan karara ilişkin bir açıklama da eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"Avrupa'nın kendi içerisindeki aşırı sağ korkusunu, spor müsabakası yoluyla, bizim üzerimizden bir mücadeleye devşirme acizliğini çok iyi anlıyorum" diyen Akşener, seçim dönemini de hatırlatarak, "Seçim dönemlerinde işlerine geldiği için bozkurt selamlarını garipsemeyenler; nedense millî bir sevinci paylaşmak için havaya kalkan bozkurtlardan hazımsızlık duyuyor" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

"Millî takımımızın son maçında, millî sporcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini bozkurt yaparak paylaşmasının, hem dünyanın hem de ülkemizin bazı çevrelerinde yarattığı rahatsızlığı büyük bir hayretle takip ediyorum...

Son olarak UEFA'nın millî sporcumuz için "uygunsuz davranış" gerekçesiyle aldığı iki maç men cezasıyla bir kez daha görmüş olduk ki;

Söz konusu Türklük olduğu zaman sergilenen ikircikli tavır, tarihin hiçbir döneminde değişmiyor...

Ne ilginçtir ki;

Hitler'in esintilerini, Çetniklerin Bosna'daki mezalimini, Netanyahu'nun zalimliğini ya da terör sempatizanlığını yansıtan olay ve sembollerden bile rahatsız olmayanlar; mesele Türklüğün sembolü olunca rahatsız oluyor.

Kuran-ı Kerim'in yakılmasına "özgürlük" atfedenler; nedense bir bozkurt selamını "uygunsuz" buluyor.

Seçim dönemlerinde işlerine geldiği için bozkurt selamlarını garipsemeyenler; nedense millî bir sevinci paylaşmak için havaya kalkan bozkurtlardan hazımsızlık duyuyor.

Belli ki unutanlar var. O yüzden bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum:

Bozkurtta aşırılık değil, Türk olmanın gururu vardır.

Bozkurtta ayrışma değil, birlik vardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bastırdığı paradan, Cumhuriyetin ilk heykellerine kadar her yerde de tam olarak bu sebeple bozkurdun izi vardır.

Rahmetli Ebulfeyz Elçibey'in de dediği gibi; "Bozkurt'u kendinize tâbi kılamazsınız. İşte bu nedenle Türkler kendilerine mücadele sembolü olarak Bozkurt’u seçmiştir.”

İşte bu yüzden;

Avrupa'nın kendi içerisindeki aşırı sağ korkusunu, spor müsabakası yoluyla, bizim üzerimizden bir mücadeleye devşirme acizliğini çok iyi anlıyorum.

Ama belli ki mücadelesini "bozkurt gibi" yürütenleri; engelleyerek, cezalandırarak, susturarak sindiremeyeceklerini hâlâ öğrenememişler...

Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden tüm yetkilileri, Türk milletine yapılan bu ikircikli tutumun ve saygısızlığın karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum."