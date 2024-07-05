İki moda devine kayyım atandı!

Dünyaca ünlü moda markaları Christian Dior ve Giorgio Armani'ye işçi sömürüleri nedeniyle kayyım atandı. İki moda devi de, İtalya'daki üretim operasyonlarında ortaya çıkarılan etik dışı uygulamalar nedeniyle bir süredir eleştirilerin hedefindeydi.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, işgücü sömürüsüne izin verdikleri ve teşvik ettikleri şüphesiyle açılan soruşturmalar sonucu dünyaca ünlü markaların İtalya'daki üretim operasyonlarına kayyım atandı.

Haziran başında denetime alınmıştı

Fransa menşeili lüks marka devi LVMH'nin Dior marka çanta üreten İtalyan yan kuruluşun, işçi haklarını ihlal eden Çinli taşeron şirketlere iş verdiği iddiasına yönelik soruşturmanın ardından haziran başlarında mahkeme denetimine alınmıştı.

34 sayfalık mahkeme kararında da, işçilerin "24 saat boyunca çalıştırılması" amacıyla iş yerinde uyumaya zorlandığı belirtildi. Buna göre, elektrik tüketimi verileri, "tatiller de dahil olmak üzere kesintisiz gece-gündüz üretim döngülerini" ortaya koydu. Ayrıca, belgede belirtilene göre, makinelerin güvenlik cihazları da işçilerin daha hızlı çalışması için çıkarılmıştı.

53 euroya üretildi 2 bin 600 euroya satıldı

Bu gibi yasadışı yöntemlerle üretim maliyetleri düşürüldü. Buna göre, Dior çantaların tanesi 53 euro (yaklaşık 1.802 TL) gibi düşük bir ücrete üretilirken, bu çanta daha sonra mağazalarda 2 bin 600 euroya (yaklaşık 91.000 TL) satıldı. Dior hakkında verilen hüküm, İtalya'nın Milano kentinde mahkemenin bu yıl önleyici tedbirler kapsamında aldığı üçüncü karar oldu.

Benzer bir şekilde, geçen nisanda moda grubunun tedarikçilerini yeterince kapsamlı denetlemediği suçlaması ile Armani'ye ait bir şirketin yönetimine de kayyım atandı. Armani Grubu'ndan yapılan açıklamada, o dönemde tedarik zincirinde suistimalleri en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Mahkeme belgelerinde ayrıca, savcılığın, kural ihlalinin İtalya'da üretim kapasitesine sahip moda şirketleri arasında tek seferlik değil, kâr peşinde koşma ihtiyacı nedeniyle sistematik olduğu iddiaları yer aldı. Kayyım atanması ile markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.