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Merve Taşkın için ev hapsi kararı! 14 Şubat paylaşımından gözaltına alınmıştı

Sosyal medyadaki 14 Şubat paylaşımı nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında adli kontrol kararı ile birlikte ev hapsi verildi.

Haber Merkezi
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Merve Taşkın için ev hapsi kararı! 14 Şubat paylaşımından gözaltına alınmıştı
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Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bulunduğu paylaşımından dolayı müstehcenlik suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.

 14 Şubat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı

Merve Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara, 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.

Geceyi; Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği'nde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın, emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi.

Merve Taşkın’a ev hapsi kararı

Adliyeye kelepçeyle götürülen Merve Taşkın hakkında adli kontrol kararı ile birlikte ev hapsi verildi.

Daha önce açılan davadan beraat etmişti

Merve Taşkın, 2023'te de müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı. Bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada Taşkın'ın beraatine karar verilmişti.

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