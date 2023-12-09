Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Yağışlar İstanbul'u terk ediyor

MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, yağışlı havalar Türkiye'nin batı kesimlerini terk ediyor. Çarşamba gününe kadar gökyüzünün kapalı olarak seyredeği İstanbul'da perşembe gününden itibaren güneşli havalar tekrardan etkili olacak.

Sıcaklıklar ülke genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'da çarşamba gününe kadar 11 ila 12 derece arasında olması beklenen sıcaklıkların, perşembe günü güneşli havanın da etkisiyle 17 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.