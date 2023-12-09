Meteoroloji 5 günlük hava tahminini açıkladı: Yağışlar İstanbul'u terk ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu tahminini güncelledi. İstanbul dahil olmak üzere Batı illerinin büyük bir kısmı yağışlı havanın etkisinden çıkacak. Perşembe günü mega kentte sıcaklıkların 17 dereceyi bulması bekleniyor.
MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, yağışlı havalar Türkiye'nin batı kesimlerini terk ediyor. Çarşamba gününe kadar gökyüzünün kapalı olarak seyredeği İstanbul'da perşembe gününden itibaren güneşli havalar tekrardan etkili olacak.
Sıcaklıklar ülke genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'da çarşamba gününe kadar 11 ila 12 derece arasında olması beklenen sıcaklıkların, perşembe günü güneşli havanın da etkisiyle 17 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.