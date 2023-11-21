Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunda, Doğu kesimlerde kar yağışı beklendiğini belirtti. Yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken İstanbul'a kar yağışı için de tarih verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Kasım'a ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı uyarısı
Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağmasının ardından yeni yağış için tarih merak ediliyordu. Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporunda yer alan haritaya göre, İstanbul'da pazar günü kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklığı ise bugün itibarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacak, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı, zamanla güneybatısının çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yağışların Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kıyıları yer yer sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
KONYA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sabah saatlerinde Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 9°C
Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu