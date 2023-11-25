Meteoroloji saat verdi, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 64 il için uyarı

Türkiye hafta sonunda yağışlı hava ve fırtınanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Kasım'a ilişkin hava durumu raporunda, 64 ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

Yağışların bugün saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da bugün saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller

Antalya, Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Muğla, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon.

Bugün hava nasıl olacak?

son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, gece saatlerinde zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra, il geneli gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Kütahya ve Uşak hariç) kuvvetli; Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların Batı Akdeniz ve Mersin, Adana, K.Maraş çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale ve Konya ile Çankırı'nın güney, Eskişehir'in doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı