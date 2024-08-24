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Meteorolojiden 7 kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İç Anadolu ve Akdeniz'deki bazı şehirler için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Meteorolojiden 7 kent için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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