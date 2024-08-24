Meteorolojiden 7 kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.