Meteoroloji'den Antalya'da turuncu alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kuvvetli ve şiddetli yağış" yaptığı kentlerden Antalya'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.



Antalya'da gökgürültülü sağanak yağış gece saatlerine kadar devam edecek. Rüzgarın hızı 42 km/sa ulaşacak. Meteoroloji bölgede turuncu kodlu alarm yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Adıyaman ve Şanlıurfa'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji bölgedeki illerdeki yağışın devam edeceği konusunda uyarılarına devam ediyor.



Adıyaman'da bugün saat 15.00'a kadar kuvvetli yağış ve rüzgar uyasırı devam ediyor. Saat 15.00'dan sonra bölgede yağış etkisini kaybedecek. Şanlıurfa'da hafif sağanak yağış beklenirken 15.00'dan sonra yağmur yerini güneşli bir havaya bıkarıyor.

Yurtta hava durumu nasıl?

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışlar genellikle sağanak yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.



Yağışların Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski var.



Hava sıcaklığı yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinde, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esecek.

Karadeniz kahverengine döndü

Samsun'da son iki gün içinde metrekareye 100 kiloya yakın yağış düştü. Yağışların etkisiyle debisi yükselen akarsuların Karadeniz'e döküldüğü noktalar kahverengiye döndü.



Yağışlar sahile yakın bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkili oldu. Kar sularının erimesi ve yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 13



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 11

Diyarbakır: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14