Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için saatli uyarı: Sıcaklıklar artıyor, sağanak etkili olacak
Sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava geride kalıyor. Meteoroloji ve AKOM'un tahminlerine göre hava sıcaklığı İstanbul'da artışa geçiyor. Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Yurt genelinde sıcaklıklar 6 derece birden artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacak.
Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
AKOM'dan İstanbul için hava tahmini
Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Yollarda gizli buzlanmaya dikkat
Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HATAY °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu