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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de devam eden yağışın, akşam saatlerinden itibaren Trabzon ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trabzon ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar pazar gününe kadar devam edecek

Doğu Karadeniz'de devam eden Kuvvetli yağışlar, pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

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