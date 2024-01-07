Meteoroloji'den son tahmin: Hava durumu sertleşiyor (8 Ocak hava durumu)

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakların ardından, soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına almaya başladı. Özellikle hafta ortasında kar yağışı ve soğuk havanın yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur’un doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 9

İstanbul'da şiddetli yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü.

Bulutlar Beykoz'dan da görüntülenirken İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle dalgalar kıyıya vurdu.

Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta da yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan vatandaşlar ıslanmamak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartmanların girişlerine sığındı.

Taksim Meydanı'nda bazı turistler bina altlarında durmak zorunda kaldı. Fırtına'nın etkisiyle bazı vatandaşların şemsiyeleri ters döndü.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ile Sultanbeyli de yağmur etkili oldu.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.20 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.