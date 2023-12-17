Meteoroloji'den son tahminler: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Son verilere göre bugün yurdun iç ve yüksek kesimlerinin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Marmara'da hava sıcaklığı dün hızla düştü, bugün ise diğer bölgelerde hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanağın, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.



Yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.