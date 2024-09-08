Meteorolojiden üç ile sarı kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli'nin batı kesimleriyle Gümüşhane'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.