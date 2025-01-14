  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP lideri Bahçeli boks eldiveniyle poz verdi
Takip Et

MHP lideri Bahçeli boks eldiveniyle poz verdi

Bahçeli, parti merkezinde Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu ile bir araya geldi. MHP liderinin boks eldiveniyle verdiği poz dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP lideri Bahçeli boks eldiveniyle poz verdi
Takip Et

TBF Başkanı Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından TBF, Bahçeli ve Hekimoğlu’nun birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklama

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz.”

Bakan Bolat: Slovenya ile ticaret ve ekonomide yeni dönem başlıyorBakan Bolat: Slovenya ile ticaret ve ekonomide yeni dönem başlıyorEkonomi

 

SSB Görgün: Türkiye savunma sanayii ihracatında 11. sıradaSSB Görgün: Türkiye savunma sanayii ihracatında 11. sıradaEkonomi

 

Gündem
Son dakika: İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve üyeleri hakkında dava açıldı
İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve üyeleri hakkında dava
CHP'li Erol, Elazığ ve Tunceli'deki deprem riskine vurgu yaptı: Tedbirlerin alınması lazım
CHP'li Erol, Elazığ ve Tunceli'deki deprem riskine vurgu yaptı: Tedbirlerin alınması lazım
CHP'li Sarıbal: Kayyum, iktidarın ülkeyi yönetme rejimine dönüşmüştür
CHP'li Sarıbal: Kayyum, iktidarın ülkeyi yönetme rejimine dönüşmüştür
'Yüksek karlı gizli fon' davası: Eksiklikleri tamamlanan iddianame, yeniden mahkemeye gönderildi
'Yüksek karlı gizli fon' davası: Eksiklikleri tamamlanan iddianame, yeniden mahkemeye gönderildi
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı
İstanbul Valiliği uyardı: Kaçak ve sahte alkol satan işletmelerin ruhsatı iptal edilecek
İstanbul Valiliği uyardı: Kaçak ve sahte alkol satan işletmelerin ruhsatı iptal edilecek