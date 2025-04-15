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MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Roblox açılsın" talebi: Gündemimize alalım

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızı Ahen Dora ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında küçük Ahen'in, "Roblox açılsın" şeklindeki isteğini iletmesi üzerine Bahçeli, "O halde bu konuyu gündemimize alalım" yanıtını verdi.

Haber Merkezi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Roblox açılsın" talebi: Gündemimize alalım
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Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilen Roblox oyunuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir talepte bulunuldu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, kızının bir ziyaret sırasında MHP liderine "Roblox açılsın" talebini ilettiğini söyledi.

“Yaparsa liderimiz yapar!”

Dora, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir fotoğraf da paylaşarak, "Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, 1.likle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu “Yaparsa Liderimiz yapar!” diyerek Devlet Dedesine arz etti. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkan sağlayan ve bu sayede zeka gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek “Bu konuyu gündemimize alalım o halde” dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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