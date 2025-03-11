MHP'de bu hafta da grup toplantısı yok: Son toplantı 28 Ocak'taydı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle MHP, bu hafta da grup toplantısı düzenlemiyor. MHP'de son grup toplantısı 28 Ocak'ta yapılmıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle bu hafta da grup toplantısı yapılmayacak.
Son toplanti 28 Ocak'ta yapıldı
MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.
MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4,11,18, 25 Şubat ve 4 Mart' tarihlerinde de grup toplantısı yapılamamıştı.
Anadolu Ajansı'nın abonelerine aktardığı gündemde MHP grup toplantısı yer almadı.