MHP'den 154 kişilik liste açıklaması: Hukuki adımlar atılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha önce hedef gösterdikleri 154 kişiyi hatırlatarak yeni bir liste hazırladıklarını söyledi.

MHP'de ve Ülkü Ocakları'nda yöneticilik yapan bazı isimler hakkında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri suçlamasıyla daha önce suç duyurusunda bulun avukat Dilek Ekmekçi, "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" iddialarıyla tutuklanmıştı.

Gazete Duvar'ın derlediği habere göre Ekmekçi'nin tutuklanmasını hatırlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Menfur bir cinayet üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları’na türlü iftiralarla saldıran ve FETÖ ile iltisakı deşifre olan, avukatlık gibi erdemli bir mesleği kendisine paravan yapan bir şahıs, adli mercilerce hukuk önünde hesap vermek üzere tutuklandı. Bu şahsı özellikle KRT, Tele 1 ve Halk Tv ekranına taşıyan ve meşru göstermeye çalışan sözde gazeteciler, aynı FETÖ iltisaklı şahısla olan temas ve ilişki ağınız bir yana, sizin de hukuk önünde hesap verme zamanınız elbette gelecek" dedi.

"Büründüğünüz yeni kılıklar, talimatla bir çırpıda mesela Halk Tv’den ayrılıp ekran değiştirme çabalarınız beyhude" diyen Özdemir, "Ne yaptığınız, kimlerle ilişkide olduğunuz aşikar. Bu sebeple mutlaka hukuk önünde sizler de hesap vereceksiniz. Gerçek gündeminizin ne olduğu, sizlere kimin alan açıp, kimlerin kolladığı o vakit daha net görülecek" ifadelerini kullandı.

MHP avukatları, Sinan Ateş suikastı davasında aralarında gazeteci ve siyasilerin olduğu 154 kişilik bir listeyi, MHP'ye iftira attıkları iddiasıyla mahkemeye sunmuştu.

"154 kişiyle aynı zihniyette hareket edenler olduğunu" söyleyen İsmail Özdemir, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları’nı hedef alıp tertemiz dava insanlarına saldıran ve önceden tespit ettiğimiz, ekranlarda türlü mesnetsiz suçlamalarda bulunan 154 kişinin yanında gazete köşelerinde de aynı zihniyetle hareket edenlerle alakalı çalışmalarımız da sürmektedir.

Bu şahıslarla alakalı çalışmalarımızın tamamı Sayın Genel Başkanımızın daha önce ilan ettiği gibi gibi kendilerinin onay verdiği anda hukuki nitelikte eyleme geçecektir. Kutlu davamızın ve şerefli dava mensuplarımızın hak ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Partimizi ve Cumhur İttifakını sinsi oyunlarla, FETÖ’nün güdümlü yahut tesirli elemanı olarak hedef alanların tamamı hukuk önüne çıkmaktan kaçamayacaktır."