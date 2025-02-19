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MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Büyükataman, "Yüce Allah'a hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu oldukça iyidir" şeklinde ifadeler kullandı.

Haber Merkezi
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MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında, MHP'den bir açıklama daha yapıldı.

"Maksatlı bir spekülasyon yapılıyor"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."

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