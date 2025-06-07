MHP'den DEM Parti'ye bayram ziyareti: MHP'li Sadir Durmaz'dan "demli çay" şakası (Video)

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi (PM) Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan'dan oluşan heyet, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

DEM Parti heyeti, ilk olarak MHP heyetini ağırladı. Heyet daha sonra sırasıyla Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin heyetleriyle bayramlaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, MHP'yi ilk ziyaretçi olarak DEM Parti Genel Merkezi'nde ağırlamanın değerli olduğunu belirterek MHP'nin bayramını kutladı.

MHP'li isimden 'demli çay' şakası

DEM Partili Tiryaki'nin MHP heyetine 'Ne içersiniz?' diye sorması üzerine Durmaz 'çay' istedi. Gelen çayların dağıtımı sırasında MHP'li Durmaz'ın "Açık çay" diye rica etmesinin ardından "Şimdi desem ki, demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak" dedi. Bunun üzerine her iki heyet de Durmaz'ın şakasına güldü.