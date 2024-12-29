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MHP'den Öcalan açıklaması: Pozitif bir yaklaşım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamasıyla ilgili "Bahçeli'nin çağrısına pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi
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MHP'den Öcalan açıklaması: Pozitif bir yaklaşım
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DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da PKK lideri teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yaptıkları açıklama ile ilgili MHP'den ilk açıklama geldi. 

"Bahçeli'nin çağrısına pozitif bir yaklaşım"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Kanal 7 yayınında "Sayın Genel Başkan'ımızın Meclis'in açılış günündeki DEM Partililerle olan teması ve arkasından yapılan grup toplantılarında yaptığı çağrılar bu süreci hızlandırdı. Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılması mümkün oldu. Bu çağrının bir devlet politikası şeklinde devam etmesi bu süreci bugünkü aşamaya getirdi. Sabah açıklama yapıldı. Konu çok taze. Bu konu ile ilgili süreçte önemli bir rolü olan Sn. Genel Başkan'ımızın bir değerlendirmesi olacaktır. Bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içerisinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkan'ımızın değerlendirmesini beklememiz en doğrusu olacaktır." dedi. 

Ne olmuştu? 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından gözler Adalet Bakanlığı'na çevrilmişti.

Öcalan ne demişti?

Adalet Bakanı Yılmaz  Tunç, geçen günlerde DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerine izin verildiğini belirtti. 28 Aralık'ta gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan DEM Parti'nin açıklamasına göre Öcalan şunları söyledi: "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım."

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