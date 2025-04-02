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MHP'li Feti Yıldız’dan boykot açıklaması: 2 soruşturma birleştirildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyadaki boykot çağrılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi" dedi.

Haber Merkezi
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MHP'li Feti Yıldız’dan boykot açıklaması: 2 soruşturma birleştirildi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından boykot çağrıları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma hakkında bilgi veren Yıldız, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemlerle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından açıldı, bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmalar da bu soruşturma ile birleştirildi."

Boykot soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde, geleneksel ve sosyal medyadaki boykot çağrılarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı."

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