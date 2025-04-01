2 Nisan boykotunun ekonomiye nasıl bir etkisi olabilir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca, sosyal medyada 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında, nefret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada "Bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı" denildi.

AK Parti'den boykot çağrılarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de , CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'da boykot çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel'in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye'yi topyekun tehdit etmektir" dedi.

Çağrının ekonomik hayatı hedef aldığını belirten Çelik, "Özgür Özel'in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük "siyasi fanatizm" ve "sosyal bölücülük" olarak kayda geçmiştir" ifadesini kullandı.

Özel'den boykot çağrısı

BBC Türkçe'nin haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üniversite öğrencilerinin 2 Nisan'da tüketim yapmama yönündeki sosyal medya çağrılarına destek vereceğini açıklamıştı.

Özel, 1 Nisan akşamı yaptığı paylaşımda "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum" demişti.

KESK destek verdi

KESK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşı 2 Nisan boykotlarına destek olmaya çağırdı. KESK resmi sosyal medya hesabından yapılan 'BOYKOT' başlıklı açıklamada "Boykot'u destekliyor, tüketimden gelen gücümüzü dayanışmaya katıyoruz! 2 Nisan, Çarşamba tüketimi DURDURUYORUZ! Alma, tüketme, gitme, tüm tüketimi durdur!" denildi.

Bazı dükkanlar kepenk açmayacak

Boykot çağrılarına karşılık, sosyal medyada bazı kafe, restoran ve markalar 2 Nisan'da dükkanlarını açmayacağını açıkladı.

Peki, bir gün alışveriş yapmamanın ekonomiye nasıl bir etkisi olabilir?

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Türkiye'deki bankalar tarafından verilen kartlarla yurt içinde yapılan harcamalar Şubat ayında 1 trilyon 472 milyar TL oldu.

Bu da günlük 52 milyar TL civarı bir harcamaya denk geliyor.

Küresel ödeme şirketi World Pay Global'ın raporuna göre Türkiye'deki harcamaların yüzde 27'si de nakit olarak yapılıyor.

Bu da eklendiğinde günlük alışverişler kaba bir hesapla yaklaşık 65 milyar TL'ye ulaşıyor.