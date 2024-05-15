MHP'li Özkan'dan Abdulkadir Selvi'ye Kavala çıkışı: Tek çare Selvi'yi Silivri'ye göndermek

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 388 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi üzerine MHP, bir süredir bu talebin gerçekleşmesi gerektiğini köşesinde dile getiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye Silivri Cezaevi'nin yolunu gösterdi.

Birgün'ün haberine göre, MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddolunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi’yi Silivri’ye göndermek!" dedi.

Abdülkadir Selvi, bir süredir Hürriyet'te yayınlanan yazılarında Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının AK Parti'ye bir katkısı olmadığını söylüyor ve 'yeniden yargılanma formulünden' bahsediyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli dahil MHP'den pek çok kişi bu çağrısı nedeniyle Selvi'ye tepki göstermişti.