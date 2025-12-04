MHP'liler "Duruşmalar TRT'de yayınlansın" önergesine neden hayır dedi?

İBB davasının TRT’de yayımlanmasına ilişkin Kanun Teklifi dün AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

"CHP susacak dediler, iddianame boş çıktı"

Gazeteci Çağlar Tekin’e konuşan MHP’liler neden “hayır” dediklerini açıkladı.

Tekin sosyal medyadan MHP’den iki kaynağına Bahçeli’nin "İmamoğlu davası TRT'den yayınlansın" çıkışına Meclis'te neden uymadıklarını sordu.

İki kaynak da Bahçeli'ye iddianamenin çıkışı ile delillerin netleşeceği ve duruşmaların yayımlanmasının CHP'yi zayıflatacağının söylendiğini, ancak iddianamenin zayıf çıktığını söyledi. Tekin ayrıca “İmamoğlu'nun, yeni rejim oturana dek çıkışına izin verilmeyeceğini düşündüğümü söylediğimde ise konuşmaktan kaçındılar” dedi.

MHP'den bir hukukçu ile daha görüştüğünü belirten Tekin, “O daha öfkeliydi, ‘AKP, bize onlarca delil var, iddianame çıkınca CHP susacak dedi, ama iddianame diye bomboş metin çıkardılar, nasıl yayınlanmasını isteyelim’ dedi” ifadelerini kullandı.