  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'liler "Duruşmalar TRT'de yayınlansın" önergesine neden hayır dedi?
Takip Et

MHP'liler "Duruşmalar TRT'de yayınlansın" önergesine neden hayır dedi?

İBB davasının TRT'den yayımlanma talebine ret oyu veren bazı MHP'lilerin "Biz CHP'nin zorlanacağını düşünüyorduk. Ancak iddianame zayıf çıktı" dediği öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'liler "Duruşmalar TRT'de yayınlansın" önergesine neden hayır dedi?
Takip Et

İBB davasının TRT’de yayımlanmasına ilişkin Kanun Teklifi dün AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 

"CHP susacak dediler, iddianame boş çıktı"

Gazeteci Çağlar Tekin’e konuşan MHP’liler neden “hayır” dediklerini açıkladı.

Tekin sosyal medyadan MHP’den iki kaynağına Bahçeli’nin "İmamoğlu davası TRT'den yayınlansın" çıkışına Meclis'te neden uymadıklarını sordu.

İki kaynak da Bahçeli'ye iddianamenin çıkışı ile delillerin netleşeceği ve duruşmaların yayımlanmasının CHP'yi zayıflatacağının söylendiğini, ancak iddianamenin zayıf çıktığını söyledi. Tekin ayrıca “İmamoğlu'nun, yeni rejim oturana dek çıkışına izin verilmeyeceğini düşündüğümü söylediğimde ise konuşmaktan kaçındılar” dedi.

MHP'den bir hukukçu ile daha görüştüğünü belirten Tekin, “O daha öfkeliydi, ‘AKP, bize onlarca delil var, iddianame çıkınca CHP susacak dedi, ama iddianame diye bomboş metin çıkardılar, nasıl yayınlanmasını isteyelim’ dedi” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye: 'İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar'MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye: 'İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar'Gündem
Gündem
Türkücü Aydın Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
Türkücü Aydın Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
İznik’te tarihi surlar içindeki arsasını Papa’nın ziyaretinden bir gün sonra satışa çıkardı: İşte istenen ücret
İznik’te tarihi surlar içindeki arsasını Papa’nın ziyaretinden bir gün sonra satışa çıkardı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık yarın hakim karşısına çıkacak
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık yarın hakim karşısına çıkacak
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu: Hepsini çok seviyorum, şikayetçi değilim
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
TBMM Adalet Komisyonu 11. Yargı Paketi’nin ilk 15 maddesini kabul etti: Hukuki değişiklikler neler?
TBMM Adalet Komisyonu 11. Yargı Paketi’nin ilk 15 maddesini kabul etti: Hukuki değişiklikler neler?
İmralı ziyareti sonrası komisyon ilk kez bugün toplanıyor: Görüşmeye ilişkin bilgi verilecek mi?
İmralı ziyareti sonrası komisyon ilk kez bugün toplanıyor: Görüşmeye ilişkin bilgi verilecek mi?