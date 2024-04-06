Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Milletlerarası 2 anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "2022 Yılı İçin Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması"nda değişiklik yapılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında teati edilen 26 Şubat 2024 ve 6 Mart 2024 tarihli mektupların onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı. Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.

Ankara'da 28 Aralık 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, genel hükümleri, bütçe ve mali kaynakları içeriyor.