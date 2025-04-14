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Milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi olacak. Sekiz bölümlük dizinin çekimlerinin haziran sonunda başlaması planlanıyor.

Haber Merkezi
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Milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor
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Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'in hayatı dizi olacak.

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan milli bilardocu Semih Saygıner'in hayatı dizi olacak. Sekiz bölümlük dizinin çekimlerinin Haziran sonunda başlaması planlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin adı "Usta" olacak.

Dijital bir platformda yayınlanması planlanan dizinin yönetmenliğini Umur Turagay üstlenecek. 60 yaşındaki Saygıner’in ilham veren yaşam öyküsü, 1972 yılında Sakarya’da başlayacak Belçika ve Kore’ye uzanacak.

Semih Saygıner kimdir?

Semih Saygıner, 12 Kasım 1964'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğmuş, Türk profesyonel 3 bant bilardo oyuncusudur. Bilardo dünyasında "Mr. Magic" (Bay Sihir) ve "The Turkish Prince" (Türk Prensi) lakaplarıyla tanınır.

Bilardoya 16 yaşında başlayan Saygıner, 1981'de İstanbul Bilardo Şampiyonası'nda birinci olarak ilk önemli başarısını elde etti. 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğu'nu kazanarak uluslararası alanda tanındı. 

Kariyeri boyunca 14 kez Türkiye 3 bant bilardo şampiyonu olan Saygıner, 2003 yılında UMB Dünya 3 Bant Şampiyonası'nı kazanarak bu unvanı elde eden ilk Türk sporcu oldu. Ayrıca bilardo literatürüne "Semih Saygıner Magic Shots" olarak geçen 42 özel vuruş tekniğiyle tanınır. 

2025 yılı itibarıyla 60 yaşında olan Saygıner, 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nı kazanarak aktif kariyerine devam etmektedir. 

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