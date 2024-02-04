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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması: Çalışmaları tamamladık

Son dakika... Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Müfredat değişikliği çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Tekin, "Bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması: Çalışmaları tamamladık
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler başta olmak üzere diğer eğitim paydaşlarıyla da bakanlık politikalarının karşılık bulabilmesi için her zaman istişare kültürüyle hareket ettiklerini söyleyen Tekin, bu sayede birçok projeyi hayata geçirdiklerini öne sürdü.

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Bakan Tekin, müfredat değişikliğine ilişkin çalışmaların tamamlandığını ve detayların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

* Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah.

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