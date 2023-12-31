Milli piyango 2024 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar

Milli Piyango büyük ikramiye için beklenen gün sona erdi. Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023 saat 12:30'da başladı. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:15'te gerçekleştirildi. Bu yıl 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tüm kategorilerde gerçekleşti. Büyük ikramiye, Milli Piyango Online'dan alınan 1 tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti.

Milli Piyango Yılbaşı çekiliş ikramiyeleri şöyle:

* 1 adet; Büyük İkramiye 400 milyon TL,

* 2 adet; Bilet başı 40 milyon TL,

* 10 adet; Bilet başı 4 milyon TL,

* 20 adet; Bilet başı 1 milyon TL,

* 30 adet; Bilet başı 750 bin TL,

* 10 adet; Bilet başı 10 bin TL,

* 80 adet; Bilet başı 75 bin TL,

* 100 adet; Bilet başı 30 bin TL,

* 170 adet; Bilet başı 15 bin TL,

* 800 adet; Bilet başı 8 bin TL,

* 6 bin adet;Bilet başı 5 bin TL,

* 40 bin adet; Bilet başı 3 bin TL

* 200 bin adet; Bilet başı bin 200 TL

* 700 bin adet; Bilet başı 800 TL

* 2 milyon adet; Bilet başı 400 TL

* 63 adet teselli ikramiyesi; Bilet başı 400 bin TL

(Amorti) ve 400 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Peki, büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi hangi sayılara çıktı?

Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı?

Bu yıl, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye 3-5-5-0-0-5-4 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

Amorti çıkan numaralar

Amorti isabet eden rakamlar ise "2 ve 7" oldu.

Amorti nedir?

Amorti, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli ikramiyesi nedir?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıranlara verilecek teselli ikramiyesi bilet türüne göre değişiklik göstermektedir. Yarım biletin teselli ikramiyesi ikramiyenin yarısı kadar, çeyrek biletin teselli ikramiyesi ise dörtte biri kadardır.

Milli piyango çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.