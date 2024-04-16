Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman? Milli Piyango 23 Nisan 2024 ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi ne zaman yapılacak?

Milli Piyango'da her sene yapıldığı gibi bu sene de 23 Nisan özel çekilişi gerçekleştirilecek. Milli Piyango büyük ikramiye özel çekilişi 23 Nisan salı saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

Milli Piyango 23 Nisan 2024 ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango 23 Nisan büyük ikramiye 80 milyon lira olacak. Bilet fiyatları ise çeyrek bilet 80 TL, yarım bilet 160 TL ve tam bilet 320 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango 23 Nisan 2024 sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla bekledikleri özel çekiliş 23 Nisan 2024 salı günü saat 17:30’da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından bilet sorgulama ise millipiyangoonline.com sayfasında yerini alacak.

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