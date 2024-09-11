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Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen oldu

Miss Turkey güzellik yarışmasında 20 finalisti geride bırakan İdil Bilgen, 2024 yılının kraliçesi seçildi.

Haber Merkezi
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Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen oldu
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Bu akşam  İstanbul Haliç'teki bir otelde düzenlenen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanı için kıyasıya yarıştı.

Gecede, jüriyi Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzelleri oluşturdu.

İdil Bilgen, 20 finalisti geride bırakarak 2024'ün kraliçesi seçildi. 1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

Yarışmada 2'nciliği ise Cemre Üker aldı. 23 yaşındaki Ülker, 1.79 boyunda ve Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi. Cemre Üker, Ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.

İdil Bilgen kimdir?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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