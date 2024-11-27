MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak’ın Sincar kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2001 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta terör faaliyetinde bulunan Ahmed'in örgütün istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.
MİT'in hedef listesine alınan ve anlık takip edilen terörist Sadiye Muhammed Ahmed, Sincar'da nokta operasyonla etkisizleştirildi.
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