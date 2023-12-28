MİT'ten Kamışlı'da operasyon: Eymen Coli etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, terör örgütü PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.
Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.
Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.