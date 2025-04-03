MSB açıkladı: Resmi açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemeli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki iddia edilen gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi makamların açıklamaları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir"

MSB kaynakları Suriye’de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Suriye’de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.