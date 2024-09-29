MSB duyurdu! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2024
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/igVtDx8DMe