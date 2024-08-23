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MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

“Cesur, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!”

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