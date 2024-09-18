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MSB duyurdu! Sınır ötesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini açıkladı

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Sınır ötesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

 "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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