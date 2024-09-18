MSB duyurdu! Sınır ötesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini açıkladı
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/Hz3Bk7e5SS