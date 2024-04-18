İncirlik Üssü, 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların satır başları şöyle:

- Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son iki haftada 75 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

- Yunanistan ve Türkiye’den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina’da yapılacaktır.

- Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir.

- (İran’ın İsrail’e saldırısı sırasında) Alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir.

- Daha önce de Cumhurbaşkanımızın ve Milli Savunma Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak. Öngörülemez, alışılmadık, PKK’nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek.