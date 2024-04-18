İncirlik Üssü, 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı oldu
MSB'den, "İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamaların satır başları şöyle:
- Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son iki haftada 75 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
- Yunanistan ve Türkiye’den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina’da yapılacaktır.
- Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 373 şahıs yakalanmış, 4 bin 784 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.
- İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir.
- (İran’ın İsrail’e saldırısı sırasında) Alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir.
- Daha önce de Cumhurbaşkanımızın ve Milli Savunma Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak. Öngörülemez, alışılmadık, PKK’nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek.