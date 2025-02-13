MSB'den 'Meteor füzesi' açıklaması: Temin çalışması sorunsuz olarak devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Irak ve Suriye'de icra edilen operasyonların kesintisiz olarak devam ettiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, bin 799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 134'ü Irak'ın, 243'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin 181 olmuştur" ifadelerini kullandı.

İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam ettiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programı hakkında da bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da anma törenine katılan Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen ve canlı yayınla birçok ilde düzenlenen 'Deprem Şehitlerini Anma Programı'na iştirak ederek, çeşitli ziyaretlerde bulunan Sayın Bakanımız, 10-13 Şubat tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat etmektedir" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deniz Kuvvetleri Komutanımız ise 12-15 Şubat tarihleri arasında Katar'a resmi ziyarette bulunmaktadır. Ayrıca Fransa Silahlı Kuvvetler Akdeniz Bölge Komutanı ve beraberindeki heyet, 10 Şubat'ta Deniz Kuvvetleri Karargâhımızdaki temaslarının ardından Bakanlığımıza ziyaret gerçekleştirmiştir. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri başta olmak üzere Akdeniz'deki durum ile bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bunun yanında ilki 2022'de Ankara'da, ikincisi 2023 yılında Paris'te gerçekleştirilen Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünün Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla 20 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanmıştır."

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini işaret eden Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmış, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu DENİZHAN'ın üretimi tamamlanan 3'üncüsü TCG İZMİR'e entegre edilmek üzere Anadolu Tersanesi'ne teslim edilmiştir" dedi.

Yunanistan'ın Meteor füzesi tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Fransa'dan alması planlanan Meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan'ın Fransa'ya tepki göstermesine ilişkin şunları söyledi:

"Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir."

Suriye'de yeni hükümetin Afrin'de kontrolü ele aldığı haberleri

Bakanlık kaynakları, Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) devraldığı haberlerine ilişkin, "Suriye'deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye'nin kuzeydoğusu olmak üzere Suriye'nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK'nın Suriye'deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye'deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir. Ayrıca Suriye'ye askeri ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Steadfast Dart 2025 ve Dacia Tatbikatı'nda son durum

Bakanlık kaynakları, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimleriyle ilgili şunları söyledi:

"Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Son olarak bu tatbikatta bazı hususları tatbikat planlama dokümanına sokmaya çalıştılar. Bu minvalde tatbikat planlama dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek, Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup, dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir. Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın Milli Dacia Tatbikatı'na iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz deniz görev gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatı'na katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir."