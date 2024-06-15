MSB’den uzaman erbaş alımı açıklaması: Son tarih 30 Haziran
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvurularının 3 Haziran 2024 tarihinde başladığını ve 30 Haziran 2024 tarihinde sona ereceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden uzman erbaş alımına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Uzman Onbaşı Adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, Uzman Çavuş Adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak koşulu bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.