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MSB’den uzaman erbaş alımı açıklaması: Son tarih 30 Haziran

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvurularının 3 Haziran 2024 tarihinde başladığını ve 30 Haziran 2024 tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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MSB’den uzaman erbaş alımı açıklaması: Son tarih 30 Haziran
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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden uzman erbaş alımına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Başvuru işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Uzman Onbaşı Adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, Uzman Çavuş Adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak koşulu bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

 