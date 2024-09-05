Muhalefetten OVP değerlendirmesi: Açıkça ekonomik başarısızlığı gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Açıklanan program hakkında muhalefetten değerlendirmeler de gecikmedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada programı eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Saray, Orta Vadeli Program’da yine süslü cümleler ve şekilli sunumlarla hayal tacirliğine devam ediyor. Önceki Orta Vadeli Program'ın üzerinden 1 yıl geçmişken hedeflerin revize edilmesi, açıkça ekonomik başarısızlığı gösteriyor. Sahte tablolarla mutfaktaki yangını söndüremez; kan ağlayan üreticinin derdine derman olamazsınız! Tablo net: Erken seçim, derhal seçim!"

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, OVP ile ilgili "Orta Vadeli Palavra" ifadesini kullandı.

Uzun sosyal medyadaki paylaşımında, "Sadece enflasyon tahmininde bile iki program arasında 8,5 puan yanılma varsa… Bunun adı ORTA VADELİ PALAVRA’dır." dedi.

"Yeni OVP ve memnun olanlar"

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla programı eleştirdi.

Bayhan'ın paylaşımı şöyle:

"İşte yeni #OVP ve memnun olanlar:

1- Emek gücünün daha da ucuzlaması-düşük ücret, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, yoğun sömürü.

3- Sanayi ve tarımsal üretimde küçülme, ekonomide daralma.

4- Yüksek enflasyon, yüksek kur, yükselen işsizlik.

5- Yapısal reform adı altında mezarda emeklilik ve yeni hak gaspları.

6- Vergide tavana teşvik, tabana yeni yükler.

@RTErdogan ve @memetsimsek memnun.

Büyük sermaye, yerli yabancı tekeller memnun.

IMF ve diğer emperyalist finans merkezleri memnun.

İşte yeni #OVP ve memnun olanlar:



1- Emek gücünün daha da ucuzlaması-düşük ücret, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, yoğun sömürü.



3- Sanayi ve tarımsal üretimde küçülme, ekonomide daralma.



4- Yüksek enflasyon, yüksek kur, yükselen işsizlik.



5- Yapısal reform adı… pic.twitter.com/pCROyP1k8F — İskender Bayhan (@iskenderbayhn) September 5, 2024

Sonuç: Güncellenen OVP, sermaye ve sarayına dost; işçi sınıfına, emeklilere, küçük üreticiler başta olmak üzere bütün emekçilere düşman."