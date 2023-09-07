Muhammed Yakut'un iadesi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesini talep etti.

Başsavcılık, İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde önceki gün polis tarafından yapılan kimlik kontrolüne takılarak yakalanan Yakut için harekete geçti.

Hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlamalarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut'un başsavcılık tarafından Türkiye'ye iadesi talep edildi.